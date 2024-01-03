Генсек ООН осудил теракт в Иране и призвал привлечь к ответу его исполнителей

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил теракт в иранском Кермане, где погибли более 100 человек. Он призвал привлечь к ответу исполнителей.

Сообщение офиса Генсека ООН приводит РИА Новости.

«Генеральный секретарь решительно осуждает сегодняшнее нападение на мемориальную церемонию в городе Керман в Исламской Республике Иран, в результате которого, как сообщается, погибло более 100 человек и многие получили ранения. Генеральный секретарь призывает привлечь к ответственности виновных», — сказала сотрудница пресс-службы ООН Флоренсия Сото Ниньо.

Взрывы произошли на дороге, ведущей к кладбищу, где похоронен генерал Касем Сулеймани. По данным СМИ, у кладбища, где проходило траурное мероприятие, были заложены взрывные устройства в сумках, их могли привести в действие дистанционно. Согласно последним данным, число пострадавших достигло 188 человек. Погибли 103 человека.

По всему Ирану 4 января будет объявлено днём траура.