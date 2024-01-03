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Путин подписал распоряжение о проведении годов культуры России и Китая

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Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о проведении годов культуры России — Китая в 2024—2025 гг.
Путин подписал распоряжение о проведении годов культуры России и Китая
  • globallookpress.com

«В целях дальнейшего развития российско-китайских отношений и расширения двусторонних связей в области культуры провести в 2024—2025 годах Годы культуры России — Китая», — говорится в документе.

Правительству поручено утвердить состав части организационного комитета по подготовке и проведению мероприятия.

Как ранее отмечал китайский лидер Си Цзиньпин, задача довести объём двусторонней торговли России и КНР до $200 млрд выполнена с опережением.

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