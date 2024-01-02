В армии Израиля заявили, что находятся в состоянии повышенной готовности

Армия Израиля находится в состоянии повышенной готовности после того, как в Бейруте при ударе погиб замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури.

Об этом сообщил на пресс-конференции представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

«Армия обороны Израиля находится на очень высоком уровне готовности во всех сферах, как в обороне, так и в нападении. Мы находимся в состоянии высокой готовности к любому сценарию», — цитирует его Times of Israel.

Он подчеркнул, что ЦАХАЛ сосредоточен на боевых действиях против ХАМАС.

Вечером 2 января взрыв произошёл на юге от Бейрута, в пригороде столицы Ливана. В результате удара погиб член руководства палестинского ХАМАС Салех аль-Арури. По имеющимся данным, также погибли два командира «Бригад аль-Кассама» (боевое крыло ХАМАС).

Как сообщил американской газете The Washington Post чиновник Пентагона на условиях анонимности, ответственность за удар по пригороду Бейрута несут Вооружённые силы Израиля.

Вместе с этим, по данным канала Channel 12, секретарь кабмина Биньямина Нетаньяху направил министрам директиву, в которой поручил не давать публичных комментариев о предположительном ударе ВС Израиля по пригороду Бейрута. Депутат правящей партии «Ликуд» Дани Данон при этом похвалил израильских военных сразу после появления сообщений о гибели палестинского чиновника.