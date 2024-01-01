ВР: в крови капитана разбившегося в Таиланде катера с россиянами нашли амфетамин

В крови капитана скоростного катера, который потерпел крушение в Таиланде с россиянами, обнаружили следы амфетамина.

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Об этом сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на замглавы Управления по охране общественного здравоохранения провинции Пхукет Сомсук Сампханпратхи. Судмедэксперты сделают повторный анализ, чтобы определить точное название наркотика. Ранее стало известно, что одна россиянка погибла, ещё шестеро российских граждан пострадали в результате крушения скоростного катера. Погибшей оказалась пятилетняя девочка.