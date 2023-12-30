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МИД России: США намерены открыть второй фронт против Москвы на Южном Кавказе

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Соединённые Штаты рассматривают возможность открытия второго фронта против России на Южном Кавказе. Об этом заявил замглавы российского МИД Михаил Галузин.

«В Вашингтоне давно не скрывают, что рассматривают Южный Кавказ как плацдарм для открытия второго фронта против России», — приводит РИА Новости его слова.

Галузин подчеркнул, что такие действия противоречат истинным интересам народов этого региона.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны не стремятся принести мир и стабильность в Армению и в целом на Южный Кавказ, их задача — потеснить Москву.

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