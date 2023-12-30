Посол России: реакция США на удары ВКС России говорит об эффективности СВО
Ранее американский лидер Джо Байден рассказал об угрозах для НАТО из-за украинского конфликта.
«Американская реакция на удары российских ВКС свидетельствует об эффективности специальной военной операции», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой российского посольства в США.
По данным Минобороны России, подразделения российской армии за неделю нанесли 50 групповых и один массированный удар по объектам ВСУ в зоне проведения спецоперации.