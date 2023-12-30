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Посол России: реакция США на удары ВКС России говорит об эффективности СВО

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Реакция американских властей на удары ВКС России по военным объектам на Украине говорит об эффективности специальной военной операции. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Ранее американский лидер Джо Байден рассказал об угрозах для НАТО из-за украинского конфликта.

«Американская реакция на удары российских ВКС свидетельствует об эффективности специальной военной операции», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой российского посольства в США.

По данным Минобороны России, подразделения российской армии за неделю нанесли 50 групповых и один массированный удар по объектам ВСУ в зоне проведения спецоперации. 

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