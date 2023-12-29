Ордаш: нота МИД Польши в отношении ракеты содержит только голословные обвинения

Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш сообщил, что нота польского МИД, вручённая из-за залетевшей с территории Украины ракеты, не содержит каких-либо доказательств.

Об этом пишет РИА Новости.

«Никаких доказательств нам представлено не было», — сказал он.

Ордаш подчеркнул, что на его просьбу подтвердить документально то, что содержится в ноте, он получил отказ.

Ранее оперативный командующий ВС Польши генерал Мачей Клиш заявил, что польские истребители не успели сбить залетевшую с Украины ракету.

Начальник Генерального штаба ВС Польши Веслав Кукула заявил, что нарушившая воздушное пространство страны ракета была российской.

В связи с происшествием временного поверенного в делах России Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши.