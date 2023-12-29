Ордаш: нота МИД Польши в отношении ракеты содержит только голословные обвинения
Об этом пишет РИА Новости.
«Никаких доказательств нам представлено не было», — сказал он.
Ордаш подчеркнул, что на его просьбу подтвердить документально то, что содержится в ноте, он получил отказ.
Ранее оперативный командующий ВС Польши генерал Мачей Клиш заявил, что польские истребители не успели сбить залетевшую с Украины ракету.
Начальник Генерального штаба ВС Польши Веслав Кукула заявил, что нарушившая воздушное пространство страны ракета была российской.
В связи с происшествием временного поверенного в делах России Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши.