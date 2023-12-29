Спикер парламента Молдавии: Кишинёв может вступить в Евросоюз до 2030 года
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
«У меня такое ощущение, что дела могут пойти быстрее, когда я смотрю, как развиваются события», — заявил Гросу, комментируя возможность вступления республики в ЕС в 2030 году.
Он заявил, что его позиция основана на готовности властей двигаться вперёд.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила о намерении в 2024 году инициировать всенародный референдум по вопросу присоединения страны к Евросоюзу.