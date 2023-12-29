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Спикер парламента Молдавии: Кишинёв может вступить в Евросоюз до 2030 года

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Молдавия может стать частью Евросоюза до 2030 года, заявил спикер парламента и глава правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу.
Спикер парламента Молдавии: Кишинёв может вступить в Евросоюз до 2030 года
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

«У меня такое ощущение, что дела могут пойти быстрее, когда я смотрю, как развиваются события», — заявил Гросу, комментируя возможность вступления республики в ЕС в 2030 году.

Он заявил, что его позиция основана на готовности властей двигаться вперёд.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила о намерении в 2024 году инициировать всенародный референдум по вопросу присоединения страны к Евросоюзу.

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