Полянский: в 00:00 начнётся внеочередное заседание СБ ООН по Украине
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«В 16:00 по Нью-Йорку (в полночь по Москве) сегодня — запрошенное украинцами и западниками внеочередное заседание СБ ООН по Украине», — написал он в Telegram.
Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя на неформальном заседании организации заявил, что Россия не сомневается в ключевой роли США и ЕС в проведении госпереворота на Украине.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал очковтирательством попытки представителей западных стран найти решение конфликта таким образом, чтобы объявить победу Киева.