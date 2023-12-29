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Полянский: в 00:00 начнётся внеочередное заседание СБ ООН по Украине

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Внеочередное заседание Совбеза ООН по Украине состоится в 00:00 мск по запросу Киева и западных государств, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский: в 00:00 начнётся внеочередное заседание СБ ООН по Украине
  • globallookpress.com
  • © Xie E / XinHua

«В 16:00 по Нью-Йорку (в полночь по Москве) сегодня — запрошенное украинцами и западниками внеочередное заседание СБ ООН по Украине», — написал он в Telegram.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя на неформальном заседании организации заявил, что Россия не сомневается в ключевой роли США и ЕС в проведении госпереворота на Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал очковтирательством попытки представителей западных стран найти решение конфликта таким образом, чтобы объявить победу Киева.

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