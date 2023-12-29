Небензя: Россия дорожит близкими отношениями с Палестиной и Израилем

Россия дорожит исторически тесными отношениями с Палестиной и Израилем, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

Об этом он сказал на заседании СБ ООН.

«Мы дорожим исторически близкими отношениями как с палестинцами, так и с израильтянами и подтверждаем наши неизменные подходы», — отметил Небензя.

По его словам, российская сторона осуждает террористическое нападение на Израиль 7 октября, которое при этом не может служить оправданием для коллективного наказания мирных палестинцев.

Он также заявил, что Соединённые Штаты, помимо Израиля, являются единственной страной, которая противопоставляет себя мировому сообществу, убеждённому в необходимости прекращения огня в секторе Газа.

Помощник Генсека ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Халед Хиари сообщил, что гуманитарная ситуация в секторе Газа продолжает ухудшаться.