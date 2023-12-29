В Англии трое мужчин погибли при попытке пересечь реку на внедорожнике

Трое мужчин погибли при попытке пересечь на внедорожнике реку Эск в английском Йоркшире.

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Об этом сообщает полиция графства. На месте работают пожарная служба, скорая помощь и полиция. «К сожалению, трое мужчин умерли на месте», — приводит сообщение РИА Новости. Ранее трое граждан Украины погибли в ДТП в Польше.