В Англии трое мужчин погибли при попытке пересечь реку на внедорожнике
Трое мужчин погибли при попытке пересечь на внедорожнике реку Эск в английском Йоркшире.
- Gettyimages.ru
- © Danny Lawson - PA Images
Об этом сообщает полиция графства.
На месте работают пожарная служба, скорая помощь и полиция.
«К сожалению, трое мужчин умерли на месте», — приводит сообщение РИА Новости.
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