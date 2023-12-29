Посол Нечаев: за посещение посольства России в ФРГ могут уволить
- AP
- © Michael Probst
«За посещение нашего посольства можно подвергнуться увольнению, не говоря уже о публичной обструкции», — цитирует его РИА Новости.
Посол отметил, что в политических кругах Германии до сих пор доминируют антироссийские настроения.
Нечаев подчеркнул, что попытки изменить русофобские настроения приравниваются к пропаганде и «обслуживанию интересов Кремля».
Ранее дипломат заявил об отсутствии предпосылок к отмене антироссийских санкций ЕС.