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Посол Нечаев: за посещение посольства России в ФРГ могут уволить

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Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что в ФРГ работодатель может уволить сотрудника за посещение российского посольства.
Посол Нечаев: за посещение посольства России в ФРГ могут уволить
  • AP
  • © Michael Probst

«За посещение нашего посольства можно подвергнуться увольнению, не говоря уже о публичной обструкции», — цитирует его РИА Новости.

Посол отметил, что в политических кругах Германии до сих пор доминируют антироссийские настроения.

Нечаев подчеркнул, что попытки изменить русофобские настроения приравниваются к пропаганде и «обслуживанию интересов Кремля».

Ранее дипломат заявил об отсутствии предпосылок к отмене антироссийских санкций ЕС.

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