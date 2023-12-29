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Постпред Ульянов: ЕС идет на поводу у США, даже когда речь идёт о безопасности

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Страны Евросоюза слепо идут на поводу у США, даже когда речь касается вопросов, затрагивающих их собственную безопасность.

С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

При этом дипломат отметил, что доминирование англосаксонской повестки является «довольно обидными словами для Евросоюза». Однако, по мнению Ульянова, они соответствуют действительности.

Также Ульянов заявил, что ошибки ЕС будут провоцировать всё больше недовольства в союзе.

Также он сообщил, что Россия ждёт визита главы МАГАТЭ в следующем году.

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