Постпред Ульянов: ошибки ЕС будут провоцировать всё больше недовольства в союзе
Об этом заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
По его словам, признаков грядущего развала Евросоюза пока не наблюдается, однако настроения против него в будущем могут нарастать.
«ЕС проявляет себя в последнее время всё более и более непрофессионально, допускает всё больше и больше ошибок», — сказал постпред.
Ранее Ульянов заявил, что конфликт на Украине наиболее выгоден США, а Европа «сильно проигрывает».
Также он отметил, что политика Запада по помощи Киеву и разрыву связей с Россией не работает.