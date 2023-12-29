Постпред Ульянов: ошибки ЕС будут провоцировать всё больше недовольства в союзе

Череда ошибочных решений ЕС будет провоцировать всё больше критики и недовольства в адрес Брюсселя со стороны стран сообщества.

Об этом заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, признаков грядущего развала Евросоюза пока не наблюдается, однако настроения против него в будущем могут нарастать.

«ЕС проявляет себя в последнее время всё более и более непрофессионально, допускает всё больше и больше ошибок», — сказал постпред.

Ранее Ульянов заявил, что конфликт на Украине наиболее выгоден США, а Европа «сильно проигрывает».

Также он отметил, что политика Запада по помощи Киеву и разрыву связей с Россией не работает.