MWM: России есть чем ответить на претензии США на территории в Арктике
С таким заявлением выступили в Military Watch Magazine.
По данным издания, Вашингтон расширяет свою военную деятельность в регионе уже почти десять лет, о чём свидетельствует переброска истребителей пятого поколения F-22 и F-35 на Аляску.
При этом, как отмечается в статье, в нескольких ключевых точках региона Россия развернула системы ПВО С-400, а также высокоспециализированные варианты ЗРК малой дальности «Тор» и «Панцирь».
Кроме того, ВС России в декабре 2021 года испытали здесь систему С-500.
Ранее в Госдуме заявили о недопустимости расширения границ США в Арктике.
Позже вице-спикер Совфеда Константин Косачёв сообщил, что претензии Соединённых Штатов на расширение континентального шельфа в Арктике лишены международно-правовой основы.