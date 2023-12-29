MWM: России есть чем ответить на претензии США на территории в Арктике

России есть чем ответить на территориальные претензии США в Арктике. Москва обладает в данном регионе серьёзной группировкой войск.

С таким заявлением выступили в Military Watch Magazine.

По данным издания, Вашингтон расширяет свою военную деятельность в регионе уже почти десять лет, о чём свидетельствует переброска истребителей пятого поколения F-22 и F-35 на Аляску.

При этом, как отмечается в статье, в нескольких ключевых точках региона Россия развернула системы ПВО С-400, а также высокоспециализированные варианты ЗРК малой дальности «Тор» и «Панцирь».

Кроме того, ВС России в декабре 2021 года испытали здесь систему С-500.

Ранее в Госдуме заявили о недопустимости расширения границ США в Арктике.

Позже вице-спикер Совфеда Константин Косачёв сообщил, что претензии Соединённых Штатов на расширение континентального шельфа в Арктике лишены международно-правовой основы.