Мадуро поручил начать защитные действия из-за корабля Британии у берегов Гайаны

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поручил вооружённым силам республики начать «действия оборонительного характера» в ответ на размещение военного корабля Великобритании у берегов Гайаны.

«Я распорядился активировать совместные действия защитного характера всех вооружённых сил как ответ на провокацию и угрозу миру и суверенитету нашей страны», — цитирует Мадуро РИА Новости.

Ранее газета Financial Times писала, что Британия намерена разместить у берегов Гайаны свой корабль в качестве солидарности и поддержки этой страны в территориальном споре с Венесуэлой по поводу региона Эссекибо.

После этого глава Минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес назвал провокацией подобные шаги Лондона.

Ранее Мадуро во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным проинформировал его о своих переговорах с лидером Гайаны по ситуации вокруг района Эссекибо.