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В Молдавии оппозиция бойкотирует заседание парламента

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Оппозиционный блок коммунистов и социалистов Молдавии принял решение бойкотировать заседание парламента.
В Молдавии оппозиция бойкотирует заседание парламента
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил вице-спикер парламента Влад Батрынча.

«Фракция блока коммунистов и социалистов начала протесты и запустила консультации с внепарламентскими партиями, потому что власть утратила чувство реальности, для неё нет ни Конституции, ни законов Молдавии», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, оппозиция выступает против «преступных проектов», подготовленных парламентским большинством, которые касаются приватизации инфраструктурных объектов, оптимизации университетов и больниц.

Ранее молдавские фермеры объявили о выводе техники из Кишинёва и смене формата акций протеста.

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