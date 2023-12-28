В Молдавии оппозиция бойкотирует заседание парламента

Оппозиционный блок коммунистов и социалистов Молдавии принял решение бойкотировать заседание парламента.

Об этом заявил вице-спикер парламента Влад Батрынча.

«Фракция блока коммунистов и социалистов начала протесты и запустила консультации с внепарламентскими партиями, потому что власть утратила чувство реальности, для неё нет ни Конституции, ни законов Молдавии», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, оппозиция выступает против «преступных проектов», подготовленных парламентским большинством, которые касаются приватизации инфраструктурных объектов, оптимизации университетов и больниц.

Ранее молдавские фермеры объявили о выводе техники из Кишинёва и смене формата акций протеста.