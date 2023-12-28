Лавров — о поставках немецких танков на Украину: руководство ФРГ лишено стыда
- РИА Новости
Говоря на эту тему в интервью РИА Новости и телеканалу «Россия 24», Лавров заявил, что когда кто-то оказывает кому-то «чёрную неблагодарность», то у людей с совестью возникает чувство стыда.
«И, может быть, [они] даже засыпают с трудом. Вот те люди, которые сейчас занимаются руководством ФРГ, такого чувства лишены», — отметил Лавров.
Ранее сообщалось, что ФРГ поставила Украине три ЗСУ Gepard, а также две бронированные машины для разминирования.