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Лавров — о поставках немецких танков на Украину: руководство ФРГ лишено стыда

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Власти ФРГ, решающую роль в воссоединении которой в своё время сыграла Россия, теперь оказывают Москве «чёрную неблагодарность», посылая танки на Украину. Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, немецкое руководство лишено чувства стыда.
Лавров — о поставках немецких танков на Украину: руководство ФРГ лишено стыда
  • РИА Новости

Говоря на эту тему в интервью РИА Новости и телеканалу «Россия 24», Лавров заявил, что когда кто-то оказывает кому-то «чёрную неблагодарность», то у людей с совестью возникает чувство стыда.

«И, может быть, [они] даже засыпают с трудом. Вот те люди, которые сейчас занимаются руководством ФРГ, такого чувства лишены», — отметил Лавров.

Ранее сообщалось, что ФРГ поставила Украине три ЗСУ Gepard, а также две бронированные машины для разминирования.

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