МО КНР: Китай вместе с Россией готов обеспечивать глобальную безопасность
- РИА Новости
По его словам, китайские военнослужащие могут работать с российскими войсками над реализацией идей по глобальной безопасности, передаёт ТАСС.
Кроме того, как отметил У Цянь, Минобороны Китая готово защищать международную справедливость и вносить новый вклад в поддержание международной и региональной стабильности.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о беспрецедентно высоком уровне взаимодействия России и Китая.