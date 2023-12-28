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МО КНР: Китай вместе с Россией готов обеспечивать глобальную безопасность

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Официальный представитель Минобороны КНР У Цянь заявил, что Китай готов вместе с Россией обеспечивать региональную и глобальную безопасность.
МО КНР: Китай вместе с Россией готов обеспечивать глобальную безопасность
  • РИА Новости

По его словам, китайские военнослужащие могут работать с российскими войсками над реализацией идей по глобальной безопасности, передаёт ТАСС.

Кроме того, как отметил У Цянь, Минобороны Китая готово защищать международную справедливость и вносить новый вклад в поддержание международной и региональной стабильности.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о беспрецедентно высоком уровне взаимодействия России и Китая.

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