Постпред Ульянов: Россия ждёт визита главы МАГАТЭ в следующем году

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в 2024 году должен снова посетить Российскую Федерацию.

По его словам, стороны придерживаются «плотного диалога». Постпред напомнил, что в 2022 и 2023 годах Гросси несколько раз приезжал в Россию, в первую очередь для участия в консультациях с российской межведомственной делегацией по Запорожской АЭС в Энергодаре.

«Конечно, этот диалог продолжится. Я думаю, что в 2024 году он посетит Россию, скорее всего. Дата зависит от готовности обеих сторон. Пока ясности в этом отношении полной нет», — цитирует Ульянова РИА Новости.

Ранее он заявил, что риски для безопасности ЗАЭС сохраняются.