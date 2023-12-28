The Sun: в Британии выставили на продажу российскую Lada Niva за 2,5 млн рублей

В Британии выставили на продажу российский внедорожник Lada Niva за £22 тыс.

Об этом пишет The Sun.

«Внедорожная «икона», любимая Владимиром Путиным, выставлена на продажу с пробегом всего 362 мили», — говорится в статье.

При этом отмечается, что, несмотря на «относительно высокую» цену, это «всё равно дешевле», чем у большинства современных полноприводных моделей.

Ранее аналитики назвали самые продаваемые в России марки машин с пробегом в 2023 году.

Также стало известно, что «Москвич» планирует произвести в 2024 году порядка 50 тыс. автомобилей.