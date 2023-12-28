Президент США Джо Байден подписал Украине «смертный приговор» своей стратегией по подталкиванию её в НАТО, заявила экс-сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер.

Об этом пишет Newsweek.

По данным издания, законодатели США отложили вопрос дополнительного финансирования Украины до января.

«Но независимо от того, что произойдёт в январе, судьба Украины ясна: больше смертей и разрушений, больше кровопролития в 2024 году», — сказала Коффлер.

При этом она отметила, что Байден несёт ответственность за «уничтожение Украины и украинцев».

Ранее в Geopolitika.news заявили, что Байден резко поменял позицию о помощи для Украины.

Также журналист Боуз выразил мнение, что украинцам не стоит погибать за амбиции Владимира Зеленского и Байдена.