Экс-офицер Пентагона Коффлер: Байден подписал Украине смертный приговор
Об этом пишет Newsweek.
По данным издания, законодатели США отложили вопрос дополнительного финансирования Украины до января.
«Но независимо от того, что произойдёт в январе, судьба Украины ясна: больше смертей и разрушений, больше кровопролития в 2024 году», — сказала Коффлер.
При этом она отметила, что Байден несёт ответственность за «уничтожение Украины и украинцев».
Ранее в Geopolitika.news заявили, что Байден резко поменял позицию о помощи для Украины.
Также журналист Боуз выразил мнение, что украинцам не стоит погибать за амбиции Владимира Зеленского и Байдена.