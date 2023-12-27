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Устроивший в Праге стрельбу студент в письме признался в других убийствах

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Чешская полиция нашла письмо студента, устроившего 21 декабря стрельбу в университете в Праге, в нём он признался в убийстве мужчины и его ребёнка, сообщает портал Novinky.
Устроивший в Праге стрельбу студент в письме признался в других убийствах
  • Gettyimages.ru

По признанию преступника, убийство он совершил 15 декабря в Клановицком лесу, убитые — 32-летний мужчина и его двухлетний ребёнок.

Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Ян Данек.

«Было найдено письмо, которое он оставил. В нём он признался, что совершил убийство в Клановицком лесу», — сказал Данек.

21 декабря в чешском МВД сообщили, что устроивший стрельбу в университете в центре Праги обезврежен. Жертвами стрельбы стали 14 человек.

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