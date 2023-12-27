Устроивший в Праге стрельбу студент в письме признался в других убийствах
- Gettyimages.ru
По признанию преступника, убийство он совершил 15 декабря в Клановицком лесу, убитые — 32-летний мужчина и его двухлетний ребёнок.
Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Ян Данек.
«Было найдено письмо, которое он оставил. В нём он признался, что совершил убийство в Клановицком лесу», — сказал Данек.
21 декабря в чешском МВД сообщили, что устроивший стрельбу в университете в центре Праги обезврежен. Жертвами стрельбы стали 14 человек.