Устроивший в Праге стрельбу студент в письме признался в других убийствах

Чешская полиция нашла письмо студента, устроившего 21 декабря стрельбу в университете в Праге, в нём он признался в убийстве мужчины и его ребёнка, сообщает портал Novinky.

По признанию преступника, убийство он совершил 15 декабря в Клановицком лесу, убитые — 32-летний мужчина и его двухлетний ребёнок.

Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Ян Данек.

«Было найдено письмо, которое он оставил. В нём он признался, что совершил убийство в Клановицком лесу», — сказал Данек.

21 декабря в чешском МВД сообщили, что устроивший стрельбу в университете в центре Праги обезврежен. Жертвами стрельбы стали 14 человек.