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Россия приветствовала усилия по закреплению мирных договорённостей в Йемене

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Россия приветствовала усилия, направленные на закрепление мирных договорённостей в Йемене под эгидой ООН.
Россия приветствовала усилия по закреплению мирных договорённостей в Йемене
  • AP

«В Москве приветствуют международные усилия, направленные на официальное закрепление договорённостей между сторонами йеменского конфликта, которые впоследствии будут оформлены в виде ооновской «дорожной карты» урегулирования», — заявили в МИД России.

В ведомстве высоко оценили ключевую роль Саудовской Аравии и Омана в налаживании контакта между сторонами конфликта.

Также отмечается, что Россия продолжит тесно координировать со всеми политсилами Йемена для формирования благоприятных условий, способствующих разрешению кризиса в регионе.

Ранее в Кремле напомнили, что Россия не принимает участия в операции в Красном море, о которой объявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Шеф Пентагона объявил о начале многонациональной операции по защите Красного моря на фоне атак хуситов на торговые суда. Операция носит название «Страж процветания».

Её задачей станет решение проблем безопасности в южной части Красного моря и Аденского залива для свободы судоходства.

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