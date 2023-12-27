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Песков: Путин 27 декабря проведёт встречу с главой МИД Индии Джайшанкаром

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Президент России Владимир Путин 27 декабря примет главу Министерства иностранных дел Индии Субраманиама Джайшанкара. Информацию об этом предоставил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков: Путин 27 декабря проведёт встречу с главой МИД Индии Джайшанкаром
  • РИА Новости

Джайшанкар в среду, 27 декабря, встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе переговоров стороны обсудили ряд важных вопросов. Как выяснилось, после встречи с Лавровым Джайшанкар отправится на приём к Путину.

«Также сегодня вечером президент имеет в виду принятие у себя господина Джайшанкара, это министр иностранных дел Индии», — отметил Песков.

Среди прочего в ходе встречи Лаврова и Джайшанкара обсуждался вопрос углубления сотрудничества стран по линии производства оружия. Глава МИД России заявил, что Москва готова к выпуску военной продукции по программе «Делай в Индии».

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