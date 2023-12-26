Politico присудила Боррелю титул «Бората от мира дипломатии»
Издание назвало настоящей «легендой» восхваления Боррелем выборов в Эквадоре, где был убит один из кандидатов в президенты, а также его обещания отправить в Киев истребители на фоне спецоперации России.
По мнению журналистов, Боррель отличился и своими высказываниями о палестино-израильском конфликте. Также портал привёл цитату дипломата из интервью 2019 года: «Иран желает стереть Израиль с лица земли? В этом нет ничего нового».
Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен газета присудила титул «немки, притворяющейся президентом Европы».
В августе Politico выпустила материал, в котором назвала Борреля представителем ЕС по вопросам ошибок и оплошностей.