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Politico присудила Боррелю титул «Бората от мира дипломатии»

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Редакция американской интернет-газеты Politico присудила главе внешнеполитической службы ЕС Жозепу Боррелю звание «Борат от мира дипломатии». Как считают журналисты, с тех пор, как Боррель стал «царём» европейской внешней политики, он ни разу не упускал возможность попасть в просак.

Издание назвало настоящей «легендой» восхваления Боррелем выборов в Эквадоре, где был убит один из кандидатов в президенты, а также его обещания отправить в Киев истребители на фоне спецоперации России.

По мнению журналистов, Боррель отличился и своими высказываниями о палестино-израильском конфликте. Также портал привёл цитату дипломата из интервью 2019 года: «Иран желает стереть Израиль с лица земли? В этом нет ничего нового».

Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен газета присудила титул «немки, притворяющейся президентом Европы».

В августе Politico выпустила материал, в котором назвала Борреля представителем ЕС по вопросам ошибок и оплошностей.

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