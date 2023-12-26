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Захарова напомнила «лондонским моралистам» о зверствах против ирландцев

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя иск Дублина против Лондона, напомнила «лондонским моралистам» о зверствах Великобритании против ирландцев.
Захарова напомнила «лондонским моралистам» о зверствах против ирландцев
  • РИА Новости

Речь идёт о принятии британскими парламентариями Билля о проблемах в Северной Ирландии (наследие и примирение), которым выводят из-под судебного преследования собственных военных и полицейских, открывавших огонь по мирному населению в ходе конфликта.

Захарова отметила, что меньше четверти века назад Британия вела гражданскую войну, жертвами которой стали тысячи человек.

«Когда вы в следующий раз услышите лекцию от лондонских моралистов о правах и свободах человека, вспомните об их зверствах в отношении собственных граждан из новейшей истории», — написала дипломат в своём Telegram.

Ранее глава Минобороны Британии Грант Шэппс заявил о рисках в случае победы России на Украине.

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