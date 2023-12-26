Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя иск Дублина против Лондона, напомнила «лондонским моралистам» о зверствах Великобритании против ирландцев.

Речь идёт о принятии британскими парламентариями Билля о проблемах в Северной Ирландии (наследие и примирение), которым выводят из-под судебного преследования собственных военных и полицейских, открывавших огонь по мирному населению в ходе конфликта.

Захарова отметила, что меньше четверти века назад Британия вела гражданскую войну, жертвами которой стали тысячи человек.

«Когда вы в следующий раз услышите лекцию от лондонских моралистов о правах и свободах человека, вспомните об их зверствах в отношении собственных граждан из новейшей истории», — написала дипломат в своём Telegram.

Ранее глава Минобороны Британии Грант Шэппс заявил о рисках в случае победы России на Украине.