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Заводы Daihatsu приостановили работу в Японии из-за скандала с краш-тестами

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Автомобильная компания Daihatsu решила приостановить работу собственных заводов в Японии в связи со скандалом по поводу фальсификации данных краш-тестов, говорится в материале NHK.
Заводы Daihatsu приостановили работу в Японии из-за скандала с краш-тестами
  • AFP
  • © JIJI Press

Указывается, что также были выявлены и другие нарушения, которые связаны с безопасностью эксплуатации автомобилей.

Работу приостановили три предприятия в префектурах Киото и Сига, а также завод дочерней компании Daihatsu Kyushu. Производство также прекратится на главном заводе в префектуре Осака 26 декабря. Заводы не будут работать, по меньшей мере, один месяц.

Ранее южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor сообщила о решении продать свой завод в Санкт-Петербурге.

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