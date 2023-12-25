Заводы Daihatsu приостановили работу в Японии из-за скандала с краш-тестами
- AFP
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Указывается, что также были выявлены и другие нарушения, которые связаны с безопасностью эксплуатации автомобилей.
Работу приостановили три предприятия в префектурах Киото и Сига, а также завод дочерней компании Daihatsu Kyushu. Производство также прекратится на главном заводе в префектуре Осака 26 декабря. Заводы не будут работать, по меньшей мере, один месяц.
Ранее южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor сообщила о решении продать свой завод в Санкт-Петербурге.