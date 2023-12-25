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Аксёнов: Киеву необходимо забыть о Крыме, эта тема для Украины ушла навсегда

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Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что украинским властям стоит забыть о полуострове, так как этот вопрос навсегда закрыт для Украины.
Аксёнов: Киеву необходимо забыть о Крыме, эта тема для Украины ушла навсегда
  • Gettyimages.ru
  • © Yevgen Timashov

В эфире телеканала «Россия 24» он отметил, что одной из целей спецоперации является признание Крыма на международной арене.

«Поэтому чем меньше они будут думать о Крыме как о своём регионе, потому что всё, эта тема ушла навсегда, тем лучше будет для всех, в первую очередь для жителей Украины», — цитирует Аксёнова РИА Новости.

Ранее обозреватели Responsible Statecraft отметили, что Украине нужно признать утрату территорий для достижения мира.

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