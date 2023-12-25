Times of Israel: около 70 человек погибли при обстреле лагеря беженцев в Газе

Порядка 70 человек погибли в секторе Газа при обстреле со стороны израильских военных лагеря беженцев «Аль-Магази».

«Как минимум 70 человек убиты при авиаударе Израиля по центру анклава, лагерю «Аль-Магази», к востоку от Дейр-эль-Балаха», — сообщает The Times of Israel со ссылкой на представителей палестинских медслужб.

Евродепутат от Ирландии Клэр Дейли ранее заявила, что глава Еврокомиссии ответственна за эскалацию конфликта в секторе Газа.

Некоторые политики стран Европейского союза обвинили Урсулу фон дер Ляйен в превышении полномочий.