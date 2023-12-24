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ВМС Ирана получили новые крылатые ракеты

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Военно-морские силы (ВМС) Ирана получили новые крылатые ракеты и вертолётные комплексы.
ВМС Ирана получили новые крылатые ракеты
  • AP

Об этом заявил командующий ВМС армии Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани, пишет агентство ISNA.

«Сегодня на прекрасных пляжах Макран и Бендер-Конарек мы наблюдаем присоединение (к арсеналу ВМС. — RT) и презентацию последних достижений в сфере стратегического военно-морского флота», — заявил он.

Ирани уточнил, что в состав ВМС войдут вертолётные комплексы, впервые оснащённые системами РЭБ и разведки, а также портовый и якорный буксир.

Ранее спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил с иранским послом в России Каземом Джалали перспективы урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

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