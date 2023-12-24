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Десятки мирных жителей погибли за сутки из-за ударов Израиля по сектору Газа

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Десятки мирных жителей, включая детей и женщин, погибли за прошедшие сутки в результате ударов израильской армии по сектору Газа.
Десятки мирных жителей погибли за сутки из-за ударов Израиля по сектору Газа
  • AP
  • © Fatima Shbair

Об этом сообщило информационное агентство WAFA.

Уточняется, что истребители и артиллерия Израиля весь день вели интенсивные обстрелы города Хан-Юнис на юге.

Также военные Израиля наносили удары по жилым кварталам Дейр-эль-Балаха в центральной части анклава, вследствие чего погибли и получили ранения десятки мирных жителей.

При этом израильтяне продолжили наземное вторжение в город Газа, северные районы сектора и окрестности Хан-Юниса.

Ранее СМИ писали, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху продвигает идею, предполагающую бессрочную оккупацию сектора Газа со стороны Израиля.

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