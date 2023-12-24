Десятки мирных жителей погибли за сутки из-за ударов Израиля по сектору Газа
- AP
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Об этом сообщило информационное агентство WAFA.
Уточняется, что истребители и артиллерия Израиля весь день вели интенсивные обстрелы города Хан-Юнис на юге.
Также военные Израиля наносили удары по жилым кварталам Дейр-эль-Балаха в центральной части анклава, вследствие чего погибли и получили ранения десятки мирных жителей.
При этом израильтяне продолжили наземное вторжение в город Газа, северные районы сектора и окрестности Хан-Юниса.
Ранее СМИ писали, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху продвигает идею, предполагающую бессрочную оккупацию сектора Газа со стороны Израиля.