Десятки мирных жителей погибли за сутки из-за ударов Израиля по сектору Газа

Десятки мирных жителей, включая детей и женщин, погибли за прошедшие сутки в результате ударов израильской армии по сектору Газа.

Об этом сообщило информационное агентство WAFA.

Уточняется, что истребители и артиллерия Израиля весь день вели интенсивные обстрелы города Хан-Юнис на юге.

Также военные Израиля наносили удары по жилым кварталам Дейр-эль-Балаха в центральной части анклава, вследствие чего погибли и получили ранения десятки мирных жителей.

При этом израильтяне продолжили наземное вторжение в город Газа, северные районы сектора и окрестности Хан-Юниса.

Ранее СМИ писали, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху продвигает идею, предполагающую бессрочную оккупацию сектора Газа со стороны Израиля.