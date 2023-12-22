Германия поставила Украине три ЗСУ Gepard и две бронемашины для разминирования

Берлин за неделю поставил Киеву новое вооружение.

Об этом сказано в обновлённом списке на сайте правительства Германии.

Таким образом, в него включена поставка трёх ЗСУ Gepard и более 30 тыс. снарядов для них.

Кроме того, ФРГ поставила Украине две бронемашины для разминирования Wisent, боеприпасы для танков Leopard 2 A6, 2,5 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, более 25 тыс. боеприпасов калибра 40 мм, десять разведывательных БПЛА Vector и запчасти к ним, два бронированных автомобиля, восемь грузовиков Zetros и два тягача HX81 с полуприцепами.

14 декабря власти Германии поставили Вооружённым силам Украины вторую систему противовоздушной обороны Patriot, а также ракеты к ней.

20 декабря Владимир Зеленский заявил, что Киев будет оценивать помощь от Берлина по реальным шагам, а не только по словам поддержки.