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В ДНР заочно рассмотрят дело о повреждении памятника на братской могиле в Латвии

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В Верховный суд ДНР направили уголовное дело о повреждении памятника на братской могиле советских офицеров в Латвии и участии в вооружённом конфликте в качестве наёмника в отношении Гундарса Калве.
В ДНР заочно рассмотрят дело о повреждении памятника на братской могиле в Латвии
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует пресс-служба Генпрокуратуры России.

Как сказано в сообщении, в ведомстве утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Гундарса.

Уточняется, что в одном из городских парков в латвийском городе Екабпилс располагался памятник на братской могиле трёх советских офицеров, погибших в Великой Отечественной войне.

В феврале 2021 года Калве при помощи колесного погрузчика снёс артиллерийское орудие, установленное на верхней части надгробного памятника.

12 декабря болгарская газета The Sofia Globe сообщила, что власти Болгарии начали демонтаж памятника советской армии, расположенного в самом центре Софии.

22 декабря в ГУ МВД России по Республике Мордовия заявили, что сотрудники полиции проводят проверку по факту инцидента в Саранске, где подросток потушил снежком пламя Вечного огня перед памятником воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

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