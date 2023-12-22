Spiegel: в ЕС призвали продлить разрешение на ввоз слябов из России

Европейские производители не хотят отказываться от импорта некоторых видов российской стальной продукции, поэтому призывают Европейский союз продлить разрешение на ввоз слябов из России.

Об этом пишет газета Der Spiegel.

По данным издания, представители европейской сталелитейной промышленности подвергли критике решение ЕС продлить льготный период для ввоза на территорию объединения стальных полуфабрикатов, так называемых слябов, из России.

«Невыносимо, что под влиянием нескольких государств — членов и импортёров стали Европейский союз доводит свою собственную систему санкций до абсурда», — сказал генеральный директор Европейской ассоциации сталелитейной промышленности Eurofer Аксель Эггерт.

Отмечается, что изначально льготный период для импорта слябов должен был истечь осенью 2024 года, однако несколько европейских производителей «оказали давление» на свои правительства.

Подробнее — в материале ИноТВ.