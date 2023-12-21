МИД Эстонии: в посольстве России смогут голосовать на выборах президента

Власти Эстонии не намерены препятствовать проведению голосования в день выборов президента России в посольстве страны в Таллине. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел республики Маргус Цахкна.

В беседе с порталом ERR Цахкна отметил, что Венская конвенция наделяет Россию правом проводить президентские выборы на территории своего диппредставителсьтва в Таллине.

«У Эстонии нет юридических оснований вмешиваться, что бы ни говорили некоторые политики», — отметил он, подразумевая прозвучавший ранее призыв запретить проведение голосования в странах ЕС.

Ранее стало известно, что президентские выборы в России в 2024 году впервые пройдут с использованием онлайн-голосования.