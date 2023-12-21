МИД Эстонии: в посольстве России смогут голосовать на выборах президента
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В беседе с порталом ERR Цахкна отметил, что Венская конвенция наделяет Россию правом проводить президентские выборы на территории своего диппредставителсьтва в Таллине.
«У Эстонии нет юридических оснований вмешиваться, что бы ни говорили некоторые политики», — отметил он, подразумевая прозвучавший ранее призыв запретить проведение голосования в странах ЕС.
Ранее стало известно, что президентские выборы в России в 2024 году впервые пройдут с использованием онлайн-голосования.