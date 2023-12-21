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МИД Эстонии: в посольстве России смогут голосовать на выборах президента

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Власти Эстонии не намерены препятствовать проведению голосования в день выборов президента России в посольстве страны в Таллине. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел республики Маргус Цахкна.
МИД Эстонии: в посольстве России смогут голосовать на выборах президента
  • Gettyimages.ru

В беседе с порталом ERR Цахкна отметил, что Венская конвенция наделяет Россию правом проводить президентские выборы на территории своего диппредставителсьтва в Таллине.

«У Эстонии нет юридических оснований вмешиваться, что бы ни говорили некоторые политики», — отметил он, подразумевая прозвучавший ранее призыв запретить проведение голосования в странах ЕС.

Ранее стало известно, что президентские выборы в России в 2024 году впервые пройдут с использованием онлайн-голосования.

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