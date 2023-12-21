Профессор Томасхаузен: попытка ФРГ конфисковать активы России может кончиться печально
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По его словам, для того чтобы Генпрокуратура ФРГ изъяла в бюджет страны более €720 млн (свыше 70 млрд рублей), нужно сначала доказать, что Российская Федерация совершила какое-то конкретное преступление.
«Аргумент заключается в том, что обход санкций является правонарушением. Однако это утверждение основано на решении Европейского совета, которое было принято в ноябре прошлого года, то есть через продолжительное время после так называемых попыток обхода. А уголовные законы нельзя применять задним числом», — пояснил Томасхаузен.
Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя планы ФРГ касательно конфискации российских активов, заявил, что Москве есть что конфисковать в ответ.