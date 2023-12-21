Профессор Томасхаузен: попытка ФРГ конфисковать активы России может кончиться печально

Германия в желании конфисковать валютные резервы России пытается быть впереди всех, но зачастую это кончается печально, считает немецкий адвокат и почётный профессор права в Южной Африке Андре Томасхаузен. В эфире RT он добавил, что данная ситуация станет проверкой ФРГ как правового государства.

По его словам, для того чтобы Генпрокуратура ФРГ изъяла в бюджет страны более €720 млн (свыше 70 млрд рублей), нужно сначала доказать, что Российская Федерация совершила какое-то конкретное преступление.

«Аргумент заключается в том, что обход санкций является правонарушением. Однако это утверждение основано на решении Европейского совета, которое было принято в ноябре прошлого года, то есть через продолжительное время после так называемых попыток обхода. А уголовные законы нельзя применять задним числом», — пояснил Томасхаузен.

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя планы ФРГ касательно конфискации российских активов, заявил, что Москве есть что конфисковать в ответ.