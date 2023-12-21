RT в Telegram
Подпишись

Профессор Томасхаузен: попытка ФРГ конфисковать активы России может кончиться печально

Короткая ссылка
Германия в желании конфисковать валютные резервы России пытается быть впереди всех, но зачастую это кончается печально, считает немецкий адвокат и почётный профессор права в Южной Африке Андре Томасхаузен. В эфире RT он добавил, что данная ситуация станет проверкой ФРГ как правового государства.
Профессор Томасхаузен: попытка ФРГ конфисковать активы России может кончиться печально
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

По его словам, для того чтобы Генпрокуратура ФРГ изъяла в бюджет страны более €720 млн (свыше 70 млрд рублей), нужно сначала доказать, что Российская Федерация совершила какое-то конкретное преступление.

«Аргумент заключается в том, что обход санкций является правонарушением. Однако это утверждение основано на решении Европейского совета, которое было принято в ноябре прошлого года, то есть через продолжительное время после так называемых попыток обхода. А уголовные законы нельзя применять задним числом», — пояснил Томасхаузен.

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя планы ФРГ касательно конфискации российских активов, заявил, что Москве есть что конфисковать в ответ

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить