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Герасимов: сотрудничество с зарубежными армиями станет приоритетным в 2024 году

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Одним из приоритетов Вооружённых сил России в 2024 году остаётся военное сотрудничество с армиями других стран.
Герасимов: сотрудничество с зарубежными армиями станет приоритетным в 2024 году
  • РИА Новости

С таким заявлением выступил начальник Генштаба ВС России — первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.

По его словам, на будущий год запланировано активное проведение совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки с оборонными ведомствами дружественных стран.

«Рассчитываем на активное участие военных атташе в поддержании конструктивного взаимодействия», — сказал Герасимов.

При этом он отметил, что сегодня существуют перспективы усиления конфронтации Запада и России.

Также, по его словам, гегемония США и их союзников уходит в прошлое.

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