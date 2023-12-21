Герасимов: сотрудничество с зарубежными армиями станет приоритетным в 2024 году
- РИА Новости
С таким заявлением выступил начальник Генштаба ВС России — первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.
По его словам, на будущий год запланировано активное проведение совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки с оборонными ведомствами дружественных стран.
«Рассчитываем на активное участие военных атташе в поддержании конструктивного взаимодействия», — сказал Герасимов.
При этом он отметил, что сегодня существуют перспективы усиления конфронтации Запада и России.
Также, по его словам, гегемония США и их союзников уходит в прошлое.