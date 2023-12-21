Герасимов: сотрудничество с зарубежными армиями станет приоритетным в 2024 году

Одним из приоритетов Вооружённых сил России в 2024 году остаётся военное сотрудничество с армиями других стран.

С таким заявлением выступил начальник Генштаба ВС России — первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.

По его словам, на будущий год запланировано активное проведение совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки с оборонными ведомствами дружественных стран.

«Рассчитываем на активное участие военных атташе в поддержании конструктивного взаимодействия», — сказал Герасимов.

При этом он отметил, что сегодня существуют перспективы усиления конфронтации Запада и России.

Также, по его словам, гегемония США и их союзников уходит в прошлое.