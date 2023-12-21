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Посол Палестины Шафи: появились сигналы о готовности ХАМАС признать Израиль

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Посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи заявил, что со стороны палестинского движения ХАМАС появились сигналы о готовности признать Израиль как государство.
Посол Палестины Шафи: появились сигналы о готовности ХАМАС признать Израиль
  • AP

По словам дипломата, разница между Палестиной и ХАМАС заключается в политических различиях.

«Мы всегда выступали за два государства. ХАМАС не хотел признавать Израиль как государство», — цитирует посла РИА Новости.

При этом Шафи подчеркнул, что от ХАМАС на сегодняшний день поступают позитивные сигналы, что они также готовы признать два государства.

Также Шафи призвал посредников занять объективную позицию по ситуации в Газе.

Кроме того, он отметил, что ХАМАС и Израиль возобновили переговоры о режиме тишины.

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