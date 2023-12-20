В австрийской OMV сообщили, что изучают указ Путина о Южно-Русском месторождении
- РИА Новости
«В настоящее время OMV изучает президентский указ и может предпринять дальнейшие шаги для сохранения своих прав», — говорится в заявлении компании.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ, из которого следует, что немецкая нефтегазовая компания Wintershall и австрийская OMV потеряли свои доли в российских активах.
Глава государства поручил создать ООО для управления Южно-Русским и участками Ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения.