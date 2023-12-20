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МИД ФРГ: Берлин выделил Киеву €23 млн на киберпроекты в 2023 году

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Немецкие власти выделили Украине €23 млн на киберпроекты в текущем году для укрепления защиты от кибератак. Об этом говорится в сообщении МИД Германии.
МИД ФРГ: Берлин выделил Киеву €23 млн на киберпроекты в 2023 году
  • РИА Новости

Отмечается, что у ФРГ есть желание сотрудничать ещё теснее и поддерживать Украину в развитии кибернавыков и в повышении её киберустойчивости при помощи таллинского механизма.

«С этой целью мы тесно сотрудничаем с нашими партнёрами на Украине, а также с ЕС и НАТО», — написало ведомство в соцсети Х (Twitter).

Ранее замглавы российского МИД заявил, что американская корпорация Microsoft помогает Украине действовать против России.

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