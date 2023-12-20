Военный комитет НАТО проведёт заседание 17—18 января

Военный комитет НАТО проведёт 17—18 января заседание в Брюсселе, в том числе впервые в формате Совета Украина — НАТО.

Об этом сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.

«Высший военный орган НАТО — Военный комитет — проведёт очное заседание 17 и 18 января 2024 года в Брюсселе», — говорится в заявлении.

Отмечается, что на последнем заседании первого дня главы оборонных ведомств впервые проведут встречу в формате Совета Украина — НАТО.

Ранее Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что Украину не приглашают в НАТО, а разные «сигналы» — это какой-то бред.