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Военный комитет НАТО проведёт заседание 17—18 января

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Военный комитет НАТО проведёт 17—18 января заседание в Брюсселе, в том числе впервые в формате Совета Украина — НАТО.
Военный комитет НАТО проведёт заседание 17—18 января
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.

«Высший военный орган НАТО — Военный комитет — проведёт очное заседание 17 и 18 января 2024 года в Брюсселе», — говорится в заявлении.

Отмечается, что на последнем заседании первого дня главы оборонных ведомств впервые проведут встречу в формате Совета Украина — НАТО.

Ранее Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что Украину не приглашают в НАТО, а разные «сигналы» — это какой-то бред.

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