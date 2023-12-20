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Захарова: Зеленский «забыл» русский язык, хотя ранее выступал за двуязычие

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире Радио Sputnik, что Владимир Зеленский «забыл» русский язык, хотя во время предвыборной кампании выступал за двуязычие Украины.
Захарова: Зеленский «забыл» русский язык, хотя ранее выступал за двуязычие
  • Gettyimages.ru

Кроме того, по словам дипломата, Зеленский позиционировал себя как носитель русского языка, говорил о том, что «так и надо, в этом и суть его программы — некая синергия, некий синтез».

Теперь, как отметила Захарова, он «забыл» русский, чтобы быть «на одной волне» с украинскими националистами.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что на Украине должно быть разрешено использование всех существующих в стране языков, а права меньшинств необходимо защитить.

Также украинский депутат Александр Юрченко внёс в Верховную раду законопроект, предлагающий административную ответственность за унижение по языковому признаку.

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