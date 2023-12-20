Захарова: Зеленский «забыл» русский язык, хотя ранее выступал за двуязычие

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире Радио Sputnik, что Владимир Зеленский «забыл» русский язык, хотя во время предвыборной кампании выступал за двуязычие Украины.

Кроме того, по словам дипломата, Зеленский позиционировал себя как носитель русского языка, говорил о том, что «так и надо, в этом и суть его программы — некая синергия, некий синтез».

Теперь, как отметила Захарова, он «забыл» русский, чтобы быть «на одной волне» с украинскими националистами.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что на Украине должно быть разрешено использование всех существующих в стране языков, а права меньшинств необходимо защитить.

Также украинский депутат Александр Юрченко внёс в Верховную раду законопроект, предлагающий административную ответственность за унижение по языковому признаку.