Захарова: Зеленский «забыл» русский язык, хотя ранее выступал за двуязычие
- Gettyimages.ru
Кроме того, по словам дипломата, Зеленский позиционировал себя как носитель русского языка, говорил о том, что «так и надо, в этом и суть его программы — некая синергия, некий синтез».
Теперь, как отметила Захарова, он «забыл» русский, чтобы быть «на одной волне» с украинскими националистами.
Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что на Украине должно быть разрешено использование всех существующих в стране языков, а права меньшинств необходимо защитить.
Также украинский депутат Александр Юрченко внёс в Верховную раду законопроект, предлагающий административную ответственность за унижение по языковому признаку.