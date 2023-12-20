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Newsweek: Украина начала терять уверенность в своих силах

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Заявления украинского правительства о превосходстве армии России и нехватке боеприпасов свидетельствуют о том, что Украина теряет уверенность.
Newsweek: Украина начала терять уверенность в своих силах
  • Gettyimages.ru

С таким заявлением выступили в американском издании Newsweek.

«После борьбы с Россией на протяжении почти 22 месяцев есть знаки того, что Украина, вероятно, начала терять уверенность», — говорится в публикации.

Ранее Россия заняла первое место в рейтинге издания U.S. News с самыми сильными армиями.

Также в Der Spiegel заявили, что российский президент Владимир Путин оказался прав, заявляя, что Россия стала сильнее после начала СВО.

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