Заявления украинского правительства о превосходстве армии России и нехватке боеприпасов свидетельствуют о том, что Украина теряет уверенность.

С таким заявлением выступили в американском издании Newsweek.

«После борьбы с Россией на протяжении почти 22 месяцев есть знаки того, что Украина, вероятно, начала терять уверенность», — говорится в публикации.

Ранее Россия заняла первое место в рейтинге издания U.S. News с самыми сильными армиями.

Также в Der Spiegel заявили, что российский президент Владимир Путин оказался прав, заявляя, что Россия стала сильнее после начала СВО.