Си Цзиньпин: задача по объёму торговли России и КНР выполнена с опережением

Китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что задача довести объём двусторонней торговли России и КНР до $200 млрд выполнена с опережением.

Об этом информирует РИА Новости.

В ходе переговоров с российским премьером Михаилом Мишустиным в Пекине Си Цзиньпин сообщил, что к концу 2023 года объём торговли России и Китая достиг $218,28 млрд.

Китайский лидер отметил, что с опережением выполнена поставленная пять лет назад им и президентом России Владимиром Путиным задача довести объём двусторонней торговли до $200 млрд.

Кроме того, Си Цзиньпин заявил, что крепкий фундамент взаимодействия заложен в отношениях Москвы и Пекина.