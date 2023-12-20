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Си Цзиньпин: задача по объёму торговли России и КНР выполнена с опережением

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Китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что задача довести объём двусторонней торговли России и КНР до $200 млрд выполнена с опережением.

Об этом информирует РИА Новости.

В ходе переговоров с российским премьером Михаилом Мишустиным в Пекине Си Цзиньпин сообщил, что к концу 2023 года объём торговли России и Китая достиг $218,28 млрд.

Китайский лидер отметил, что с опережением выполнена поставленная пять лет назад им и президентом России Владимиром Путиным задача довести объём двусторонней торговли до $200 млрд.

Кроме того, Си Цзиньпин заявил, что крепкий фундамент взаимодействия заложен в отношениях Москвы и Пекина.

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