RT в Telegram
Подпишись

В Белом доме заявили о якобы прогрессе в переговорах о помощи Украине

Короткая ссылка
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о якобы прогрессе на связанных с оказанием военной помощи Украине переговорах в американском конгрессе.
В Белом доме заявили о якобы прогрессе в переговорах о помощи Украине
  • © РИА Новости / Эдуард Песов

По её словам, президент США Джо Байден чётко дал понять, что хочет добиться двухпартийной договорённости по вопросу помощи Украине и ситуации на границе США. 

«Мы должны решить этот вопрос двухпартийным консенсусом. Поэтому он воодушевлён переговорами, на которых мы видим прогресс», — цитирует её ТАСС.

Ранее лидер демократов в верхней палате конгресса Чак Шумер заявил, что американским сенаторам не удалось согласовать сделку об ужесточении миграционного законодательства и защите границы для выделения помощи Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить