В Белом доме заявили о якобы прогрессе в переговорах о помощи Украине
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По её словам, президент США Джо Байден чётко дал понять, что хочет добиться двухпартийной договорённости по вопросу помощи Украине и ситуации на границе США.
«Мы должны решить этот вопрос двухпартийным консенсусом. Поэтому он воодушевлён переговорами, на которых мы видим прогресс», — цитирует её ТАСС.
Ранее лидер демократов в верхней палате конгресса Чак Шумер заявил, что американским сенаторам не удалось согласовать сделку об ужесточении миграционного законодательства и защите границы для выделения помощи Украине.