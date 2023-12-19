В Белом доме заявили о якобы прогрессе в переговорах о помощи Украине

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о якобы прогрессе на связанных с оказанием военной помощи Украине переговорах в американском конгрессе.

По её словам, президент США Джо Байден чётко дал понять, что хочет добиться двухпартийной договорённости по вопросу помощи Украине и ситуации на границе США.

«Мы должны решить этот вопрос двухпартийным консенсусом. Поэтому он воодушевлён переговорами, на которых мы видим прогресс», — цитирует её ТАСС.

Ранее лидер демократов в верхней палате конгресса Чак Шумер заявил, что американским сенаторам не удалось согласовать сделку об ужесточении миграционного законодательства и защите границы для выделения помощи Украине.