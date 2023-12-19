RT в Telegram
Подпишись

Небензя: США вместо помощи гражданским снабжают Израиль вооружениями

Короткая ссылка
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США вместо помощи мирным жителям снабжают Израиль вооружениями.
Небензя: США вместо помощи гражданским снабжают Израиль вооружениями
  • AP
  • © Ariel Schalit

Как он сказал на заседании Совета Безопасности ООН, несмотря на усилия подавляющего большинства членов Совбеза, все предложенные проекты резолюций с требованием прекращения огня были заблокированы Вашингтоном.

«Который вместо оказания содействия гражданским лицам массированно снабжает Израиль всеми видами вооружений, от которых в итоге гибнут мирные палестинцы», — цитирует его ТАСС.

Ранее Небензя заявил, что палестинцы для Запада являются людьми второго сорта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить