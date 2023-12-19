Небензя: США вместо помощи гражданским снабжают Израиль вооружениями
- AP
- © Ariel Schalit
Как он сказал на заседании Совета Безопасности ООН, несмотря на усилия подавляющего большинства членов Совбеза, все предложенные проекты резолюций с требованием прекращения огня были заблокированы Вашингтоном.
«Который вместо оказания содействия гражданским лицам массированно снабжает Израиль всеми видами вооружений, от которых в итоге гибнут мирные палестинцы», — цитирует его ТАСС.
Ранее Небензя заявил, что палестинцы для Запада являются людьми второго сорта.