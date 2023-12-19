Небензя: США вместо помощи гражданским снабжают Израиль вооружениями

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США вместо помощи мирным жителям снабжают Израиль вооружениями.

Как он сказал на заседании Совета Безопасности ООН, несмотря на усилия подавляющего большинства членов Совбеза, все предложенные проекты резолюций с требованием прекращения огня были заблокированы Вашингтоном.

«Который вместо оказания содействия гражданским лицам массированно снабжает Израиль всеми видами вооружений, от которых в итоге гибнут мирные палестинцы», — цитирует его ТАСС.

Ранее Небензя заявил, что палестинцы для Запада являются людьми второго сорта.