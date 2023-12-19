Россия расширила список невъездных представителей институтов и стран Евросоюза

Россия существенно расширила список представителей евроинститутов и стран — членов Евросоюза, которым отныне запрещается въезд в страну.

Об этом сообщило российское Министерство иностранных дел.

В частности, ограничения теперь распространены на участников ПАСЕ, 13 октября проголосовавших за резолюцию, которая нацелена на неприкрытое вмешательство во внутренние дела России и дискредитацию президентских выборов.

Также в Россию не пустят представителей силовых ведомств и коммерческих организаций ЕС, «ответственных за оказание военной помощи неонацистскому режиму в Киеве».

Вместе с ними в стоп-лист попали представители евроструктур, причастных к преследованию российских должностных лиц за «незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий».

Это в том числе люди, занимающиеся созданием «трибунала» в отношении российского руководства.

18 декабря ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России.