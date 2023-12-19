В Польше сменились начальники всех спецслужб, подтвердил премьер-министр Дональд Туск. Он поимённо назвал новых руководителей ведомств.

Как сообщил глава правительства, решение уволить старых начальников спецслужб было принято после дискуссии в коллегиуме по вопросам специальных служб. Также запрашивалось мнение президента республики.

«Я принял решение об увольнении руководителей Службы военной разведки, Центрального антикоррупционного бюро, Агентства внутренней безопасности, Агентства разведки и Службы военной контрразведки», — сказал Туск.

Теперь во главе Службы военной разведки станет полковник Дорота Кавенцкая, которая имеет большой опыт в электронной разведке.

Центральное антикоррупционное бюро возглавит Агнешка Квятковская-Гурдак. Агентством внутренней безопасности будет управлять полковник Рафал Сырыско. Службу разведки возглавит полковник Павел Шота, а Службу военной контрразведки — генерал Ярослав Стружик, пишет РИА Новости.