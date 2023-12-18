Израильские силовики задержали более 4,5 тысячи палестинцев после 7 октября

Неправительственная организация «Комитет по делам палестинских заключённых» сообщила в соцсетях, что израильские службы безопасности задержали более 4,5 тыс. палестинцев после 7 октября.

«Общее число задержаний после 7 октября достигло 4540», — цитирует РИА Новости заявление НПО. Ранее сообщалось, что в результате обстрела лагеря для беженцев в Газе со стороны ЦАХАЛ погибли 30 человек, ещё десятки пропали без вести.